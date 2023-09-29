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Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Shot: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на БМП

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Reuters

Украинские диверсанты на БМП пытались проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным информационного ресурса, российские пограничники заметили ДРГ из 10 человек с автоматами недалеко от поселка Луговой Климовского района. Уточняется, что перед наступлением диверсанты открыли артобстрел. Однако российские войска отбросили ДРГ, ранив часть ее участников.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области сообщало, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к форсированию Днепра в Херсонской области, была уничтожена российскими военными.

28 сентября Shot сообщал, что украинская ДРГ совершила попытку прорваться в Белгородскую область.

21 сентября Министерство обороны России информировало, что Вооруженные силы Российской Федерации обезвредили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Переяславском в Херсонской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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