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Медведев прокомментировал поставки на Украину новых видов вооружения

Медведев: Украина напичкана самыми новыми видами вооружения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, Украина напичкана самыми новыми видами вооружения. Его слова на совещании после посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области передает РИА Новости.

«Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкан самыми новыми видами вооружений – Украине. Эта работа с их стороны продолжается», — сказал Медведев.

21 сентября советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат заявил на брифинге, что Киев хотел бы получить от Швеции истребители Gripen, а от США истребители F-35.

28 сентября онлайн-издание Punchbowl сообщало, что ряд членов Республиканской партии в сенате США намерены провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере $60-80 млрд.

До этого стало известно, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также выражала уверенность, что Евросоюз поставит обещанный Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года. По ее словам, Европа «очень сильно» наращивает промышленность и военно-промышленную базу для достижения цели.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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