Командир казачьего отряда спецназначения БАРС-16 с позывным Зенит рассказал «Ленте.ру», что штурмовой взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал позиции подразделения под Спорным.

По словам военного, атака началась ранним утром и продолжалась почти до полудня. Когда украинские солдаты поняли, что оказались на грани разгрома, они решили притворно поднять белые флаги.

Как рассказал Зенит, командование «барсов» приказало им сложить оружие и поодиночке двигаться сквозь проходы в минных заграждениях. Когда один из солдат ВСУ приблизился к российским позициям на расстоянии 50 метров, другие члены штурмового взвода открыли по военным РФ шквальный огонь.

«Наш миномет, правда, положил снаряд в аккурат посреди украинской группы. Выжившие нацгвардейцы отступили, бросив своих раненых на произвол судьбы», — указал Зенит.

До этого Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными.

28 сентября Министерство обороны информировало, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили две атаки украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.