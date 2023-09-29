В военкоматах Петербурга наблюдаются многочасовые очереди

Длинные очереди, ожидание в которых занимает по несколько часов, наблюдаются в военных комиссариатах Санкт-Петербурга. Об этом пишет газета «Фонтанка».

В материале указано, что ажиотаж в местных военкоматах начался еще 25 сентября. В тот момент подобная ситуация наблюдалась только в трех районах города, подчеркнули авторы публикации.

При этом, по данным издания, многие из ожидающих являются сотрудниками отделов кадров различных компаний. Они стоят в очередях, чтобы предоставить комиссариатам информацию о своих коллегах.

Как рассказали читатели газеты, зачастую военкоматы не справляются с повышенной нагрузкой. По словам одной из собеседниц издания, очередь в военном учреждении Кировского района за час продвинулась всего на пять человек.

Также женщина пояснила, что ее фирма решила встать на учет из-за возможного штрафа. С 1 октября 2023 года в силу должны вступить поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым юридическим лицам грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей за необеспечение явки получившего повестку работника в военкомат.

«Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца и безрезультатно», — сказала сотрудница другой компании, которая заняла очередь в одном из комиссариатов в Центральном районе.

Более того, газета сообщила об аналогичной ситуации в Выборгском районе. О длинных очередях в военкоматы в данной части Петербурга изданию поведал юрист, занимающийся вопросами воинского учета.

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