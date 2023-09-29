В Херсонской области оценили шансы ВСУ массово форсировать Днепр

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что у ВСУ нет предпосылок для организации плацдарма на левом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

«Продолжаются боевые действия в дельте Днепра. Противник пытается высаживать ДРГ с лодок на острова и отдельные участки левого берега, наши военные уничтожают врага. Ни о каких плацдармах противника, даже о предпосылках для их создания речи нет», — сообщил Сальдо.

За последнее время, как уточняет глава Херсонской области, ситуация на линии боевого соприкосновения не изменилась и остается стабильной — российские войска продолжают наносить удары по правому берегу Днепра, уничтожая скопления солдат ВСУ и склады с боеприпасами и техникой.

Ранее российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях.

Также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 20 районах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.