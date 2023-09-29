Зеленский попал в ловушку из-за провала контрнаступления

Глава Украины Владимир Зеленский попал в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления украинских войск. Об этом сообщает в своем материале обозреватель Le Monde Филипп Рикар.

«Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, непохоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — сказано в статье.

По его словам, это связано с неоправданными ожиданиями политиков Запада. Рикар также отметил, что из-за украинских оплошностей и других проблем западных стран не удается сплотить развивающиеся государства вокруг Украины.

Накануне газета The New York Times писала, что замедление темпов украинского контрнаступления невыгодно для Киева, так как в октябре ожидается заметное ухудшение погоды и сильные дожди.

28 сентября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в настоящее время большая часть контрнаступления «проходит пешком». Еще в начале месяца представитель Киева говорил, что армия страны продвигается медленнее запланированного. Но несмотря на это, наступление ВСУ продолжится даже после наступления холодов, заверил он.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.