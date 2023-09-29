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Физики-ядерщики рекомендовали ужесточить политику ядерного сдерживания

В Курчатовском институте предложили пересмотреть политику ядерного сдерживания

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Depositphotos

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил пересмотреть политику ядерного сдерживания, приведя ее в соответствие с нынешней ситуацией в геополитике, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос в данный момент регулируется указом президента об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Согласно указу, Россия применит ядерное оружие в случае достоверно известного старта баллистических ракет, использования ядерного оружия или других видов оружия массового поражения (ОМУ), а также воздействия противника на органы управления ядерным оружием, которое может привести к срыву ответного ядерного удара — при этом все эти варианты учитывают только удар по российской или союзнической территории.

Ковальчук считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. В связи с этим он также предлагает возобновить испытания ядерного оружия, приводя в пример умиротворяющий эффект испытания термоядерной бомбы мощностью 50 мегатонн.

Тогда, после испытаний, США предложили переговоры.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея увеличит производство ядерного оружия.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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