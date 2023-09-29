Физики-ядерщики рекомендовали ужесточить политику ядерного сдерживания

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил пересмотреть политику ядерного сдерживания, приведя ее в соответствие с нынешней ситуацией в геополитике, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос в данный момент регулируется указом президента об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Согласно указу, Россия применит ядерное оружие в случае достоверно известного старта баллистических ракет, использования ядерного оружия или других видов оружия массового поражения (ОМУ), а также воздействия противника на органы управления ядерным оружием, которое может привести к срыву ответного ядерного удара — при этом все эти варианты учитывают только удар по российской или союзнической территории.

Ковальчук считает, что зарубежные страны должны увидеть решимость Москвы отстоять свою безопасность. В связи с этим он также предлагает возобновить испытания ядерного оружия, приводя в пример умиротворяющий эффект испытания термоядерной бомбы мощностью 50 мегатонн.

Тогда, после испытаний, США предложили переговоры.

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