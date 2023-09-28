Власти Курской области сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что днем 28 сентября Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Веселое в Глушковском районе региона.

«Со стороны Украины дважды обстреляно село Веселое», — говорится в публикации.

Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах.

«Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Он также пообещал оказать помощь по восстановлению и ремонту всем жителям пострадавших домовладений.

Накануне Старовойт заявлял, что украинские военные обстреляли приграничные регионы. По его данным, в деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. Кроме того, при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница, ей была предоставлена медицинская помощь.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.