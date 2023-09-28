Сдавшиеся украинские военные на участке Сватово-Кременная принесли пулеметы США и ФРГ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшиеся в плен на направлении Сватово–Кременная, принесли с собой ящики с боеприпасами, а также оружие иностранного производства, сообщает РИА Новости.

Так, среди этого оружия были три пулемета производства США, Бельгии и Германии: американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3.

Все оружие передадут в музеи, рассказал источник агентства.

Как сообщало Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в ходе неудачного наступления ВСУ в плен сдалась очередная группа украинских военных. По информации российского оборонного ведомства, на Запорожском направлении украинская армия потеряла уже тысячи солдат.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что за одну атаку на Запорожском направлении российские силы берут в плен от двух до девяти военнослужащих ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.