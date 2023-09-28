Из-за нехватки боевых машин пехоты (БМП) украинские военнослужащие начали массово создавать импровизированные БМП-1ЛБ, которые передвигаются с очень низкой скоростью и имеют всего один пулемет. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, украинские солдаты активно переделывают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся образцы обладают в два раза более толстой броней, из-за чего машины стали значительно тяжелее. Они могут перевозить до восьми солдат.

Экс пишет, что в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами, БМП-1ЛБ оснащена всего одним, поэтому машина станет бесполезной, если орудие вдруг перестанет действовать во время боя.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения.

По его словам, в сентябре было уничтожено более 17 тысяч украинских военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе 2 танка Leoprad, Chellenger, семь БМП Bradley и 51 самоходку западного производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.