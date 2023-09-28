Артиллерия группировки российских войск «Центр» подавила около двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

По его данным, огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации было нанесено поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 12-й бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России) и 5-й бригаде Нацгвардии Украины в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Огнеметные системы нанесли удар по опорному пункту в районе Григоровки в ДНР, сообщил офицер.

Отмечается, что в результате контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов ВСУ, поражен 120-миллиметровый миномет, а также уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина и пикап.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уточнил Савчук.

Накануне Минобороны РФ сообщило о ликвидации на Херсонском направлении более 45 солдат ВСУ за сутки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.