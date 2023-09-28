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Российские артиллеристы в ДНР уничтожили склад боеприпасов и вынудили ВСУ отступить

РИА Новости: российская артиллерия в ДНР уничтожила склад боеприпасов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР были обращены в бегство бойцами российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Об этом РИА Новости рассказал оператор дрона с позывным «Корлус».

По его словам, российские бойцы выявили скопление личного состава ВСУ, а также блиндажи противника. Информация об этом была оперативно передана артиллеристам, которые, корректируя огонь с помощью беспилотников, нанесли удар по врагу. Один из снарядов попал в находящийся на линии окопов противника склад боеприпасов. Тот загорелся и взорвался, вынудив украинских солдат отступить.

Ранее сообщалось, что командир 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины поручил уменьшить число автотранспорта, который задействован в тылу на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и значительных потерь личного состава. Он приказал вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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