Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

SpaceX заключила первый контракт на предоставление связи Космическим силам США

Bloomberg: SpaceX заключила с Космическими силами США контракт на $70 млн

close
100%
John Raoux/AP

Возглавляемая мультимиллиардером Илоном Маском компания SpaceX заключила с Космическими силами США первый контракт на предоставление американским военным спутниковой связи с помощью своей системы Starshield. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, 15 компаний являются конкурентами SpaceX в получении контрактов от Космических сил США. Речь идет о заказах на выполнение до 2028 года работ на сумму $900 млн.

Система Starshield будет действовать через группировку спутников связи Starlink. Соглашение между SpaceX и Пентагоном было заключено 1 сентября, оно рассчитано на год. Размер контракта составит $70 млн.

В статье особо отмечено, что вице-президентом SpaceX, отвечающим за выполнение специальных государственных программ, является отставной генерал военно-воздушных сил Терренс О'Шонесси, ранее занимавший посты начальника Северного командования американской армии и командующего объединенной воздушно-космической обороной США и Канады.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX направит в космос очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях