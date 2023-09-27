В Чехии решили купить истребители США

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство страны приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, первые самолеты будут готовы в 2029 году, чешские пилоты будут проходить обучение в США. Фиала добавил, что уже в 2031 году первые истребители будут переданы Чехии, а все их предоставят в 2035 году.

Он добавил, что в этих действиях правительство действует на основе рекомендации армии.

«Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается», — добавил он.

До этого Чехия поставила Украине авиасимулятор для подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

В июле премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение летчиков для истребителей F-16 проходило на Украине.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.