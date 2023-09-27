Стала известна возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Об этом сообщает новостной сайт NV.ua.

«<…> Умеров был у президента Владимира Зеленского <…> и утверждал финальный список кандидатов», — цитирует издание одного из депутатов Верховной рады.

В публикации напомнили, что новые заместители министра могут быть назначены на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, глава ведомства планирует, что к его команде присоединится исполнительный директор Ветеранского фонда Наталья Калмыкова, проектный менеджер министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко, замминистра по реинтеграции по вопросам цифрового развития Снавер Сейтхалилев и замминистра финансов Юрий Джигир.

Авторы материала подчеркнули, что обнародовали предварительный список кандидатур.

В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что Умеров сможет продолжить начатые им инициативы.

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