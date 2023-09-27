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Стала известна возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

New Voice: командующий ВСУ Наев может занять пост первого замглавы МО Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Об этом сообщает новостной сайт NV.ua.

«<…> Умеров был у президента Владимира Зеленского <…> и утверждал финальный список кандидатов», — цитирует издание одного из депутатов Верховной рады.

В публикации напомнили, что новые заместители министра могут быть назначены на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, глава ведомства планирует, что к его команде присоединится исполнительный директор Ветеранского фонда Наталья Калмыкова, проектный менеджер министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко, замминистра по реинтеграции по вопросам цифрового развития Снавер Сейтхалилев и замминистра финансов Юрий Джигир.

Авторы материала подчеркнули, что обнародовали предварительный список кандидатур.

В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что Умеров сможет продолжить начатые им инициативы.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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