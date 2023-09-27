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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки

МО России: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки превысили 150 бойцов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении за последние сутки составили более 150 солдат. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Согласно полученной информации, ранее штурмовая группа 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковала позиции российских войск вблизи населенного пункта Приютное в Запорожской области. Однако подразделения группировки войск «Восток» при взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку.

Более того, по данным военного ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике отрядов 31-й и 72-й механизированных бригад украинской армии. В аналогичной ситуации оказались подразделения 38-й бригады морской пехоты, а также 58-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад.

Соответствующие сражения прошли недалеко от населенных пунктов Сладкое, Урожайное, Владимировка, Старомайорское и Никольское. Все они расположены в Донецкой народной республике, уточнили в министерстве.

«Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20», — указано в заявлении.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ на Северском направлении.

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