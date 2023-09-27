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Российские космонавты вернулись после самой долгой в истории экспедиции на МКС

Экипаж корабля «Союз МС-23» завершил миссию на МКС и вернулся на Землю

Российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт NASA Марк Рубио вернулись на Землю после самой долгой в истории экспедиции на МКС, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

Космический корабль «Союз МС-23» приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказган, к вернувшимся на Землю космонавтам направляются спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться по специальной процедуре.

Эта экспедиция стала самой продолжительной в истории освоения космоса человечеством — из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союза МС-22», к Международной космической станции был направлен другой корабль — «Союз МС-23», что заняло дополнительное время. Таким образом, ко времени посадки, члены экипажа корабля провели в космосе 371 день — это рекорд нахождения на МКС в рамках одной экспедиции.

Ранее стало известно, что «Союз МС-23» принял на борт экипаж и готовится к спуску.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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