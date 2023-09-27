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На Украине заявили, что против Залужного не возбуждалось уголовное дело

Советник Ермака Лещенко опроверг существование уголовного дела против Залужного

В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского опровергли существование уголовного дела в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы», — заявил советник главы ОП Сергей Лещенко.

Речь идет об информации о существовании уголовного дела в отношении высших военных чинов Украины, которых обвиняют в потере территорий бывших регионов страны на юге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел первую ставку после возвращения из Соединенных Штатов.

В ходе совещания украинский лидер заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилла Буданова — об оперативной ситуации на фронте.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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