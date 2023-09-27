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Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны обнародовало видео уничтоженного склада ВСУ в Херсонской области

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Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видеоролик с уничтожением склада Вооруженных сил Украины и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, передает РИА Новости.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что 25 сентября российские войска ударом крылатой ракеты ликвидировали склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов различного калибра.

В описании к видео говорится, что склад был уничтожен в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современного оружия.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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