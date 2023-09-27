Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской области Украины утром 27 сентября. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформаци страны.

В Днепропетровской области сирены начали звучать в 07.09 (совпадает с мск). Спустя четыре минуты тревога была объявлена в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что около 23 часов в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

Примерно за полтора часа до взрывов «Страна.ua» передала информацию о ракетной опасности для Николаевской и Херсонской областей. В этих областях была объявлена воздушная тревога. Для Днепропетровской области существовала угроза налета беспилотников.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.