Польский священник и активист Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал, что ракета, упавшая в Люблинском воеводстве Польши и унесшая жизни двух местных жителей, является украинской. Об этом Исакович-Залесский написал на своей странице в социальной сети X.

По словам активиста, Зеленский с самого начала лгал о гибели граждан Польши. Но эта ложь не помешала польскому президенту Анджею Дуде с большой помпезностью наградить Зеленского высшей государственной наградой страны — орденом Белого орла.

Ранее сообщалось, что польские следователи установили, что упавшая на территории республики 15 ноября 2022 года ракета была украинской. Следователи категорически исключили возможность того, что ракета, которая упала на сушилку в бывшем совхозе вечером и взорвалась, могла быть выпущена из России.

По данным польских СМИ, упавшая ракета серии 5В55 была выпущена из системы С-300, и прокуратура страны знает, из какого места на Украине она была запущена.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.