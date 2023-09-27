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Российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

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РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

По словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка.

Начальник пресс-центра группировки войск также указал, что всего на данном участке фронта ВСУ потеряли около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и одну станцию спутниковой связи Starlink.

26 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что российские части ударом крылатой ракеты разгромили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ.

До этого оборонное ведомство информировало о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки. Российским войскам удалось ликвидировать два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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