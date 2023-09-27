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С 1 октября у бюджетников, военных и силовиков вырастут зарплаты

Экономист Иванова-Швец: с 1 октября поднимутся зарплаты бюджетников и военных

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Мария Девахина/РИА Новости

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении с 1 октября зарплат работникам бюджетной сферы. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

По словам Ивановой-Швец, для силовиков и военнослужащих повышение будет максимальным — на 10,5%. Для сотрудников бюджетных организаций зарплаты повысятся на 5,5%. Также зарплата может измениться и у работников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября.

Эксперт напомнила, что, согласно ст.134 Трудового Кодекса России, все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны ежегодно производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Таким образом, подчеркнула эксперт, все небюджетные организации должны проводить подобную процедуру минимум раз в год, руководствуясь при этом коллективным договором, локальным нормативным актом и в размере, который определен самими компаниями.

Ранее сообщалось, что Минтруд России предложил расширить право на компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.

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