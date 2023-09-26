В США рассказали о приоритетах в поставке ВСУ оружия из-за ситуации с наступлением

Запад сосредоточится на поставках Киеву систем противовоздушной обороны в связи с замедлением контрнаступления украинской армии, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«ПВО, ПВО, ПВО... основное направление для всех союзников, которые предоставляют помощь в сфере безопасности», — заявил собеседник изданию.

Он добавил, что на Западе хотели бы передать Киеву дополнительные системы ПВО «в предстоящие недели и месяцы».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин призвал нарастить поставки Украине боеприпасов для систем ПВО.

В августе Nesweek писал, что российские ракетные удары привели к истощению украинских ПВО под Одессой.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.