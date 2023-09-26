В США заявили, что западные союзники могут пересмотреть помощь для Украины

Западные страны могут пересмотреть подход к помощи Украине после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает журнал Military Watch.

«Может настать переломный момент в поддержке Украины в связи с растущим разочарованием в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — отмечается в публикации.

Авторы указывают, что украинские войска, несмотря на серьезные потери, не смогли добиться значительных результатов. Ожидается, что признание западными лидерами неудач на Украине подтолкнет их к изменению нынешней политики и перераспределению ресурсов.

«В условиях истощения ВСУ, в особенности таких важных средств, как ПВО, остается непонятным, будут ли западные сторонники продолжать поддерживать конфликт, который все больше кажется невыигрышным, или же Киев отрежут от финансирования», — говорится в статье.

До этого польский генерал Леон Коморницкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом, так как проводится «вопреки всем правилам военного искусства».

Ранее в США рассказали о потере боеспособности ВСУ.