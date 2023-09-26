В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

Третий за утро 26 сентября взрыв произошел в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о новых взрывах в Кривом Роге», — пишет СМИ.

Утром глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко сообщал, что одно предприятие в городе получило повреждение в результате ночной атаки беспилотников.

В ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.