Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Египет

Патрушев прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности, сообщает РИА Новости.

«Двадцать шестого-двадцать седьмого сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также руководителями ряда республиканских ведомств», — указанно в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

До Египта Патрушев совершил визит в Оман, где на встречах разных уровней обсуждал двустороннее сотрудничество Москвы и Маската.

Ранее первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави заявил, что правительство страны опровергло информацию о том, что Каир отказался от российской пшеницы.

Главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях