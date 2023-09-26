Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Египет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности, сообщает РИА Новости.

«Двадцать шестого-двадцать седьмого сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также руководителями ряда республиканских ведомств», — указанно в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

До Египта Патрушев совершил визит в Оман, где на встречах разных уровней обсуждал двустороннее сотрудничество Москвы и Маската.

Ранее первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави заявил, что правительство страны опровергло информацию о том, что Каир отказался от российской пшеницы.

Главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.