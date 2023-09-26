Марочко рассказал о переброске ВСУ модернизированных «Градов»

Военные реактивно-артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины с модернизированными реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», на которых в том числе установлено оборудование Starlink, прибыли в район под Донецком. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр в сопровождении боевиков «Айдар» отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53-й ОМБр ВФУ», — заявил он.

По его словам, в кабинах этих боевых машин стационарно установлен планшет для расчетов цели и картами. Кроме того, как он утверждает, на каждом «Граде» есть оборудование спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались в Марьинке Донецкой народной республики. В районе населенного пункта российские командиры фиксируют появление РСЗО «Град» ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.