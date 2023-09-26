Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марочко рассказал о переброске ВСУ модернизированных «Градов»

Марочко заявил, что ВСУ перебросили «Грады» со Starlink в район Часов Яра

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Военные реактивно-артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины с модернизированными реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», на которых в том числе установлено оборудование Starlink, прибыли в район под Донецком. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр в сопровождении боевиков «Айдар» отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53-й ОМБр ВФУ», — заявил он.

По его словам, в кабинах этих боевых машин стационарно установлен планшет для расчетов цели и картами. Кроме того, как он утверждает, на каждом «Граде» есть оборудование спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались в Марьинке Донецкой народной республики. В районе населенного пункта российские командиры фиксируют появление РСЗО «Град» ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях