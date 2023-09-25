Российские войска сбили БПЛА над Курской областью

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что вечером, 25 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники самолетного типа были подавлены приблизительно в 22:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Грайворонским городским округом было сбито семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно установлено, что пострадавших нет, но фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

Гладков также регулярно публикует итоговые сводки об атаках беспилотников на Белгородскую область с указанием затронутых районов/городских округов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.