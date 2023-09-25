Экс-советник офиса Зеленского оценил будущее мобилизации на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) убежден, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Василия Голованова.

Арестович подчеркнул, что если этого не случится, то «мы не выживем». Он добавил, что работодатели будут ограничивать в приеме на работу людей, которые не состоят на учете в военкомате, наладится учет, и «придется идти многим, если не всем».

По его мнению, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.

До этого депутат Верховной рады Украины Кира Рудык заявила, что у 80% украинцев есть родственники на фронте.

По ее словам, начавшееся 4 июня украинское контрнаступление является близкой темой для очень многих семей в стране. При этом коллега Рудык, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что на Украине будет усилена мобилизация, а 80% нынешнего состава ВСУ никогда ранее не служили в армии.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».