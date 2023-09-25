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В США рассказали, как Россия расправится с переданными ВСУ танками Abrams

Офицер Макгрегор: Россия взорвет переданные ВСУ Abrams ударами с воздуха

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Mindaugas Kulbis/AP

Российская армия взорвет танки Abrams, которые американские власти намерены передать ВСУ, ударами с воздуха. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

По мнению эксперта, танки Abrams не способны изменить расстановку сил в зоне спецоперации на Украине.

«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха», — отметил экс-советник главы Пентагона.

Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем. Полковник уточнил, что в двигателе Abrams используется турбина, поглощающая много горючего и оставляющая тепловой след для систем наблюдения противника, который могут обнаружить даже некоторые виды спутников из космоса.

25 сентября глава Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину. По его словам, тяжелая военная техника готовится усилить бригады ВСУ.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».

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