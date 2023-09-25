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Губернатор Севастополя сообщил о завершении взрывных работ в штабе ЧФ

Губернатор Севастополя Развожаев: взрывные работы в штабе ЧФ завершены

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о завершении взрывных работ в здании штаба Черноморского флота (ЧФ) России для демонтажа аварийных конструкций.

«Взрывные работы завершены», — написал он.

До этого Развожаев сообщил, что 25 сентября будет осуществлен очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. О происшествии первым сообщил Развожаев. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет противника.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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