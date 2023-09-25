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В Минобороны сообщили о пресечении террористической атаки ВСУ

МО: пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА по объектам РФ

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Shutterstock

В Министерстве обороны сообщили, что 25 сентября около 10:00 (мск) российские военные пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. Об этом говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей», — отмечается в сообщении.

До этого в Минобороны России сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около 9:00 25 сентября предотвратили атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Также Минобороны сообщало, что в ночь на 25 сентября и утром этого дня российские системы противовоздушной обороны перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, над Крымом, Брянской и Курской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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