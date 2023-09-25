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Силовики Азербайджана задержали причастных к теракту в Карабахе

Служба госбезопасности Азербайджана задержала причастных к теракту в Карабахе

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Emrah Gurel/AP

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики сообщила о задержании в Нагорном Карабахе лиц, подозреваемых в совершении теракта в регионе 19 сентября.

«В селе Тагаверд Ходжавендского района области 19 сентября 2023 года соответствующие лица, подозреваемые в участии в незаконном организованном вооруженном формировании и совершении террористических актов... были разоружены и задержаны в ходе проведения антитеррористических мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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