Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали о ситуации в районе Марьинки

РИА Новости: мотострелковая дивизия ВС РФ уничтожила наблюдательные пункты ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии российских военных продолжают обеспечивать наступление, уничтожая наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в районе Марьинки в Донецкой народной республике, заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, для обеспечения успешных действий штурмовых подразделений надо не только прикрывать военных РФ огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты украинских бойцов.

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — подчеркнул командир подразделения ВС России.

До этого в Министерстве обороны сообщали, что российские войска улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР. Бойцы 110-й механизированной бригады ВСУ предпринимали попытку атаковать позиции российских войск.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях