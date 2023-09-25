Российские военные рассказали о ситуации в районе Марьинки

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии российских военных продолжают обеспечивать наступление, уничтожая наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в районе Марьинки в Донецкой народной республике, заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, для обеспечения успешных действий штурмовых подразделений надо не только прикрывать военных РФ огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты украинских бойцов.

«Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены», — подчеркнул командир подразделения ВС России.

До этого в Министерстве обороны сообщали, что российские войска улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР. Бойцы 110-й механизированной бригады ВСУ предпринимали попытку атаковать позиции российских войск.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.