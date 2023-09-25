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В Одессе произошла пятая серия взрывов

«Общественное» рассказало о пятой серии взрывов в Одессе и второй в Кривом Роге

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Global Look Press

В Одессе произошла пятая серия взрывов, в Кривом Роге — вторая. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Одессе снова слышны взрывы», — говорится в сообщениях.

По данным ZN.ua, в Одессе происходит крупный пожар в одном из зданий.

«В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы», — уточняет телеканал.

До этого сообщалось, что воздушная тревога действует по всей территории Украины. Серию взрывов услышали жители Кривого Рога Днепропетровской области Украины. Ранее в Одесской области прозвучали мощные взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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