Взрывы произошли в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины, как сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Дополнительная информация о событии не предоставлена.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, Харьковская, Полтавская и Сумская области также находятся в красной зоне.

21 сентября во Львовской области произошли взрывы. Удары по инфраструктуре Украины со стороны Вооруженных Сил РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по утверждению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки проводятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в разных регионах Украины, иногда — по всей стране.

Также вчера ночью Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.