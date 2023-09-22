Москва приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели миротворцев РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва приняла к сведению готовность Азербайджана незамедлительно провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе, передает ТАСС.

Дипломат также выразил сожаление, что российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. По его словам, несмотря на непростую ситуацию в Карабахе, миротворческий контингент РФ по-прежнему добросовестно выполняют поставленные задачи и делает все возможное для защиты мирного населения.

Накануне Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по двум инцидентам, связанным с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

В ведомстве признали, что 20 сентября группа азербайджанских военнослужащих, «участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях» на территории села Джанйятаг Тертерского района Азербайджана, по ошибке обстреляла из огнестрельного оружия автомобиль с представителями российского миротворческого контингента. В Генпрокуратуре пояснили, что это произошло из-за того, что ВС Азербайджана приняли автомобиль РМК за «принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям» в условиях «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

В результате обстрела погибли пятеро российских военнослужащих.

В тот же день на территории этого же населенного пункта был обстрелян еще один автомобиль, принадлежащий РМК, — «КамAз». В Генпрокуратуре заявили, что виновниками этого инцидента стали «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один был ранен.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.