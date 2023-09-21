Российский посол в Британии заявил об изменении риторики Лондона по Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что британская риторика в отношении украинского конфликта меняется на фоне провала контрнаступления украинской армии.

По его словам, «заметна некоторая перестройка риторики». Келин указал, что в данный момент власти Великобритании начинают готовиться к большому и затяжному противостоянию.

«Говорят, что залогом успеха станет глубина стратегических ресурсов каждой из сторон, хотя откуда этой глубине взяться на Украине?» — задался он вопросом.

До этого лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш заявлял со ссылкой на сотрудника разведки США, что, если бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж.

До этого журналист Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft высказывал мнение, что ситуация в США для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась после провала контрнаступления.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.