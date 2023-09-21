ВСУ обстреливают Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямо сейчас обстреливают населенный пункт Климово в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прилетело минимум пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», — говорится в публикации.

Данных по пострадавшим и разрушениям нет.

21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Вязовое Краснояружского района.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли автомобили с людьми, которые ехали по трассе в Белгородской области.

18 сентября Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над Белгородской областью.

18 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.