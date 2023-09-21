Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреливают Брянскую область

Mash: ВСУ обстреливают поселок Климово Брянской области «Градами»

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямо сейчас обстреливают населенный пункт Климово в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прилетело минимум пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», — говорится в публикации.

Данных по пострадавшим и разрушениям нет.

21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Вязовое Краснояружского района.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли автомобили с людьми, которые ехали по трассе в Белгородской области.

18 сентября Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над Белгородской областью.

18 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях