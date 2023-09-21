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Атаковавший Орловскую область беспилотник был начинен поражающими элементами

Shot: атаковавший Орловскую область беспилотник нес на себе 10 кг пластида

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Shutterstock

Атаковавший нефтебазу «Дружба» в Орловской области беспилотный летательный аппарат нес на себе 10 кг пластида с поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Рухнувший беспилотник с размахом крыльев около трех метров не имел опознавательных знаков. При осмотре в нем обнаружили около 10 кг пластида», — говорится в публикации.

БПЛА не сдетонировал. Второй взорвавшийся дрон был моделью кустарной сборки.

В ночь на 21 сентября Минобороны России заявило, что Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских беспилотник. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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