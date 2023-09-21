В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в ходе своего выступления в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина является лабораторией для изучения инновационных технологий в военной сфере, передает ТАСС.

Она отметила, что существуют вещи, которые узнаются по ходу боевых действий. Карлин указала, что Соединенные Штаты видели это, когда их войска были в Ираке и Афганистане. По словам помощника министра обороны, появлялось много инноваций, так как «определенные вещи» применялись на поле боя и становилось понятно, какие нужно вносить изменения.

По ее мнению, такой цикл является очень важным.

«Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения инноваций в оборонной сфере», — добавила Карлин.

6 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что работа биологических лабораторий США по всему миру является постоянным источником биологических угроз.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».