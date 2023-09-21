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В расположение российских миротворцев в Карабахе доставлены около пяти тысяч человек

Минобороны: российские миротворцы эвакуировали около пяти тысяч жителей Карабаха

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Максим Блинов/РИА Новости

В расположение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе было доставлено около пяти тысяч мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны России.

По информации, предоставленной Минобороны, российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории региона. Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, которое направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также на обеспечение безопасности российского контингента.

После начала активных боевых действий силами миротворцев была осуществлена эвакуация мирных граждан Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Всего в расположение миротворческого контингента было доставлено около пяти тысяч человек.

Военное ведомство подчеркнуло, что все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Российскими военными медиками им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил его дать гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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