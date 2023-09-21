В Орловской области сбили дроны, пытавшиеся атаковать топливно-энергетический комплекс

Над территорией Орловской области были обезврежены два БПЛА, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что ситуация находится под контролем. Эту информацию передает РИА Новости.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Другие детали на текущий момент не приводятся.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Подразделения противовоздушной обороны успешно справились с задачей нейтрализации угрозы и нанесли удар по вражеским БПЛА, указали в военном ведомстве.

20 сентября в министерстве рассказали, что средства ПВО ликвидировали очередной украинский БПЛА над Орловской областью.

Также в Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.