Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что на Купянском направлении российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка в Харьковской области, а также Розовка и Берестовое в Луганской народной республике.

«Ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины <...> в Луганской народной республике», — сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отразили две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук также сообщал, что российские военные ликвидировали штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.