Минобороны РФ сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отразили две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, действия ВСУ были пресечены в районе села Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества российские войска поразили скопления живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и пятой бригады нацгвардии Украины. Как указали в Минобороны, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают проводить разведку боем у ряда населенных пунктов на Краснолиманском направлении, однако несут потери и откатываются на прежние позиции.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук также сообщал, что российские военные ликвидировали штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.