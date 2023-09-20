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Около 25 тысяч солдат ВСУ лишились конечностей с начала СВО

Sky News: около 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала СВО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Около 25 тысяч украинских военнослужащих потеряли конечности с февраля прошлого года в результате конфликта на Украине, что в 10 раз превышает число искалеченных за 20 лет пребывания американских военных в Ираке и в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на врача из США Майка Коркорана.

Коркоран является одним из основателей медицинского центра ортопедии и протезирования, где некоторые украинские бойцы проходят реабилитацию.

По словам медика, точно посчитать, сколько солдат лишились конечностей, очень тяжело, их может быть больше.

В начале августа американское издание The Wall Street Journal сообщало, что с начала российской спецоперации число жителей Украины, потерявших руку или ногу, составило от 20 до 50 тыс. человек.

По данным издания, эта оценка основана на публикациях благотворительных и медицинских организаций, а также фирм по производству протезов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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