Азербайджан заявил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов заявил, что армия страны начиная с 19 сентября взяла под контроль более 90 боевых позиций вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.

Около полудня 20 сентября азербайджанское Минобороны объявило о достижении договоренности о прекращении огня в регионе. Условиями это перемирия, в частности, стали разоружение и расформирование армянских формирований.

«Вооруженные силы Азербайджана сумели взять под контроль более 90 стратегически важных боевых позиций армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе...» — заявил в ходе брифинга Эйвазов, слова которого опубликованы на сайте азербайджанского правительства.

Также полковник сообщил, что в качестве трофеев было захвачено семь транспортных средств, четыре миномета, один танк и две боевые машины пехоты.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Минобороны Российской Федерации призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.