Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за сутки в госпиталях Харькова резко выросло число тяжелораненых украинских военных, сообщает РИА Новости.

«За истекшие сутки в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов — с позиций, находящихся южнее Купянска», — заявил Марочко.

По его данным, большая часть раненых — результат эффективной работы российской авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают проводить разведку боем у ряда населенных пунктов на Краснолиманском направлении, однако несут потери и откатываются на прежние позиции.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.