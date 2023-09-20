В Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении ЛЭП в Никопольском районе, передает РИА Новости.

Перед этим, в ночь на среду, 20 сентября, в регионе и соседних украинских областях звучали сирены воздушной тревоги.

Лысак пишет в соцсетях, что на место обрыва прибыли сотрудники ГСЧС Украины, которые будут оценивать ущерб.

Ранее мощные взрывы были зафиксированы в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

В публикации украинских СМИ не привели других подробностей происшествия. В Кременчуге находится один из крупнейших на Украине нефтеперерабатывающих заводов. До этого в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Накануне российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.